Пик заболеваний коронавирусом следует ожидать в середине-конце апреля, - мэр Ивано-Франковска

27 марта, 2020, 10:30

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив прогнозирует, что пик заболеваний коронавирусом в городе следует ожидать в середине-конце апреля

Об этом сообщил Марцинкив в своем Facebook.

"Ежедневно получаем быстрые тесты. Городские медицинские учреждения тестируют пациентов с подозрением на коронавирус. Пика увеличения больных следует ожидать в середине-конце апреля. Должны быть готовы", - написал мэр.

Всего в Ивано-Франковской области было зафиксировано 84 случая подозрений на коронавирус, 24 из них подтверждены.