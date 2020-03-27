Пик заболеваний коронавирусом следует ожидать в середине-конце апреля, - мэр Ивано-Франковска
27 марта, 2020, 10:30
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив прогнозирует, что пик заболеваний коронавирусом в городе следует ожидать в середине-конце апреля
Об этом сообщил Марцинкив в своем Facebook.
"Ежедневно получаем быстрые тесты. Городские медицинские учреждения тестируют пациентов с подозрением на коронавирус. Пика увеличения больных следует ожидать в середине-конце апреля. Должны быть готовы", - написал мэр.
Всего в Ивано-Франковской области было зафиксировано 84 случая подозрений на коронавирус, 24 из них подтверждены.
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