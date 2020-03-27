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Espreso.tvСпортПольским футбольным клубам выделят 35 млн евро за коронавирус

Польским футбольным клубам выделят 35 млн евро за коронавирус


фото: sport.pl
Польская футбольная ассоциация (PZPN) одобрила пакет помощи для футбольных клубов на сумму более 35 млн евро

Об этом сообщает Sport.pl.

Польские футбольные клубы попали в затруднительное финансовое положение из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. PZPN предоставит польском футболу более 35 млн евро. Детали этой помощи, которая называется "Пакет Бонек", были согласованы во время видеоконференции с правлением ассоциации в пятницу.

Конечно, наиболее важной является финансовая помощь, которую PZPN разбил на несколько пунктов и этапов. В сезоне 2019/2020 гг. Будет поддерживаться проект Pro Junior System, основанный на продвижении несовершеннолетних и молодых игроков. PZPN будет платить клубам по этому проекту в полном объеме, несмотря на то, что они не играют весь сезон.

По последним данным в Польше 1289 больных коронавирус, 16 из них умерли.

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