Польским футбольным клубам выделят 35 млн евро за коронавирус
Об этом сообщает Sport.pl.
Польские футбольные клубы попали в затруднительное финансовое положение из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. PZPN предоставит польском футболу более 35 млн евро. Детали этой помощи, которая называется "Пакет Бонек", были согласованы во время видеоконференции с правлением ассоциации в пятницу.
Конечно, наиболее важной является финансовая помощь, которую PZPN разбил на несколько пунктов и этапов. В сезоне 2019/2020 гг. Будет поддерживаться проект Pro Junior System, основанный на продвижении несовершеннолетних и молодых игроков. PZPN будет платить клубам по этому проекту в полном объеме, несмотря на то, что они не играют весь сезон.
По последним данным в Польше 1289 больных коронавирус, 16 из них умерли.
- 17 марта УЕФА принял решение перенести финальную часть чемпионата Европы по футболу на 2021 из-за пандемии коронавируса.
- Также УЕФА принял решение, что финалы еврокубков будут сыграны в конце июня .
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-