Поехать в супермаркет труднее, чем играть против "Манчестер Сити", - тренер "Шахтера" Каштру о карантине
Об этом сообщает tribunaexpresso .
58-летний португалец признался, что тяжело переживает карантин связан с пандемией коронавируса в мире.
"Десять дней назад я думал об ответном матче Лиги Европы и встречи с" Динамо ". Сегодня я думаю о маске, антисептике, мытье рук и рискованную поездку в супермаркет, которая сложнее, чем игра против" Сити "или" Аталанты ". Мне говорят: "Смотрите фильмы, читайте, пишите, рисуйте". Но я не хочу этого. Эти занятия хороши, чтобы уравновесить меня, когда я работаю, но ничто из этого не делает меня счастливым ", - рассказал Каштру.
В текущем сезоне донецкий "Шахтер" занимает первую строчку в турнирной таблице УПЛ. В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "горняки" победили немецкий "Вольфсбург" со счетом 2: 1.
- 20 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" победил лиссабонскую "Бенфику" со счетом 2: 1.
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