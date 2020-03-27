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Espreso.tvОбществоПассажирам МАУ пока не возвращают деньги за отмененные рейсы

Пассажирам МАУ пока не возвращают деньги за отмененные рейсы


фото: reuters
"Международные авиалинии Украины" пока не планируют возвращать деньги за отмененные рейсы, однако предлагают другие способы возмещения

Об этом президент МАУ Евгений Дыхне рассказал в интервью "Лига.Бизнес".

"Возврат денег возможен в будущем, но не в сегодняшней ситуации. Когда мы вернемся к мирной жизни, сможем обработать запросы и выполнить пожелания пассажиров, сможем предложить и такой вариант", - сказал Дыхне.

По его словам, сейчас компания предлагает два варианта компенсации за отмененный рейс. Первый - перенос полета на любую будущую дату без штрафов. Второй - получение электронного ваучера на сумму неиспользованного билета с бонусом на 25% от этой суммы, который нужно использовать для билетов на рейс МАУ в течение года.

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