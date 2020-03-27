Особый статус ОРДЛО никогда не будут внесен в Конституцию, - вице-премьер Резников

27 марта, 2020, 19:08

Украина не намерена закреплять особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в Конституции и не ведет соответствующих переговоров в рамках контактной группы в Минске

Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, представители Российской Федерации в трехсторонней контактной группе пытаются поднять этот вопрос на каждой встрече.

"Они каждую сессию спрашивают: "Будет ли Украина включать особый статус в Конституцию?" Мы всегда говорим, что нет, никогда, не обязаны, не будем, забудьте. Каждый раз им рекомендую поднять их личные заметки с прошлых встреч с нашим однозначно отрицательным ответом на этот вопрос. Мало того, президент Зеленский это даже в Париже сказал. Они улыбаются, ведь знают, что именно этот ответ прозвучит снова, но при этом задают вопрос на каждой встрече в ТКГ", - добавил Резников.

Он подчеркнул, что россияне в контактной группе также пытаются изменить свой статус в Минских переговорах и перевести войну на Донбассе в ранг "внутреннего конфликта". Однако Украина не отступает от дефиниции "международный военный конфликт".

"Российская сторона играет в игру "мы тут вообще посредники". У них есть штамп, они его постоянно пытаются в документы всунуть - "внутренний конфликт на юго-востоке Украины". Мы это, естественно, всегда вычеркиваем, и рекомендуем прочитать январскую резолюцию ПАСЕ, где Россия в очередной раз признана участником Минских соглашений и обязана вывести свои войска с территории Украины", - уточнил вицепремьер.