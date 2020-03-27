Оккупанты обстреляли жилой квартал Авдеевки, ранена мирная жительница

27 марта, 2020, 18:53

27 марта оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилому сектору неподалеку Авдеевской промышленной зоны

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилому сектору неподалеку Авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу. Пожилая женщина доставлена в городскую больницу Авдеевки, ей оказана квалифицированная помощь. Состояние пострадавшей удовлетворительное, угрозы жизни нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.