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Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли жилой квартал Авдеевки, ранена мирная жительница

Оккупанты обстреляли жилой квартал Авдеевки, ранена мирная жительница

27 марта оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилому сектору неподалеку Авдеевской промышленной зоны

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилому сектору неподалеку Авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу. Пожилая женщина доставлена в городскую больницу Авдеевки, ей оказана квалифицированная помощь. Состояние пострадавшей удовлетворительное, угрозы жизни нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

 

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