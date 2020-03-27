Оборонный завод купил оборудование 1920-х годов на $1,7 млн - СБУ

27 марта, 2020, 19:38

Бывшее руководство ведущего завода в оборонной сфере подозревается в растрате $1,7 млн, предназначенных на приобретение производственной линии для изготовления патронов

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство одного из ведущих казенных научно-производственных объединений в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. Чиновники импортировали из-за границы станки на 1,7 миллиона долларов, которые фактически оказались металлоломом", - говорится в сообщении .

По данным предварительного расследования, научно-производственное объединение заключило с ГП "Украинский центр "Безопасность" соглашение на поставку патронов, жизненно необходимых для боеспособности украинской армии. Согласно условиям контракта современную производственную линию для их изготовления завод должен был приобрести у иностранной компании.

Контрразведчики и следователи спецслужбы установили, что руководство объединения подписало заведомо убыточный договор с зарубежным поставщиком. Как следствие, в страну было импортировано устаревшее, технологически неисправное и несоответствующее условиям контракта оборудование. Большинство из завезенных станков были изготовлены еще в 20-х годах прошлого века. Соответственно, они имеют значительную степень износа и вообще не предназначены для изготовления патронов необходимого калибра. Также иностранная сторона не выполнила предусмотренные контрактом обязательства по введению линии в эксплуатацию.

Действия должностных лиц привели к срыву ряда поставок дефицитных боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины и других военных формирований, причинившее существенный вред обороноспособности государства, отметили в СБУ.

Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Одному из бывших руководителей научно-производственного объединения сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.