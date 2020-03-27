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Espreso.tvОбществоНекачественные лекарства и фальшивые тесты на коронавирус: СБУ разоблачила контрабанду из Турции

Некачественные лекарства и фальшивые тесты на коронавирус: СБУ разоблачила контрабанду из Турции


фото: СБУ
Служба безопасности разоблачила контрабанду некачественных лекарств и поддельных экспресс-тестов для диагностики коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты дельцы доставляли в Украину из Турции минуя таможенный контроль, скрывая продукцию в контейнерах с одеждой. Такая транспортировка также не позволяла соблюдать температурный режим, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья наших граждан", - говорится в сообщении.

Злодеев реализовывали онкопрепараты и экспресс-тесты без какой-либо разрешительной документации через интернет и лично клиентам. Продукцию они хранили в антисанитарных условиях в подвальном помещении в столице.

Во время следственных действий по месту хранения контрабандного товара правоохранители изъяли лекарства и тесты почти 1 млн гривен. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности и привлечения их к уголовной ответственности.

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