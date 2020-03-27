На Ривненщине полиция заблокировала село, где от коронавируса умер человек

27 марта, 2020, 19:50

В селе Тынное Сарненского района Ривненской области проводят усиленные меры по противодействию распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской ОГА.

На выездах из села установлены посты патрульной полиции совместно с ГСЧС. До выяснения обстоятельств запрещено покидать село. Движение габаритного транспорта пущено в обход Тынного.

Работники полиции устанавливают лиц, которые могли контактировать с инфицированными.

"В селе проводится усиленная информационная работа о важности самоизоляции и немедленного обращения в лечебное учреждение в случае появления симптомов заболевания. Работаем в том числе через лидеров общественного мнения и религиозных общин. Выясняются все контакты инфицированных коронавирусом, их также самоизолируют", - рассказал председатель ОГА Виталий Коваль во время брифинга.

Проблем с поставкой продуктов нет. В селе действует около десяти продуктовых магазинов и две аптеки. Уже сегодня "Сарныфармация" дополнительно направила в свою аптеку антисептики, дезсредства и лекарства. Дополнительную партию средств индивидуальной защиты направят и в аптеки сети "Ривнеликы". Всего в населенном пункте проживает около 5 тысяч человек.

Также к охране Сарненской ЦРБ приступили полицейские и Нацгвардия, которые будут патрулировать круглосуточно. Работники ГСЧС осуществляют санитарную обработку техники при въезде в село Тынное.