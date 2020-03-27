На Полтавщине экспресс-тестом обнаружили коронавирус, ждут подтверждения в Киеве
Об этом заявил мэр Кременчуга Андрей Малецкий в Facebook.
По его словам, на данный момент для подтверждения результата образцы анализов отправлены в референс-лабораторию Киева.
"К сожалению, есть первый положительный экспресс-тест в Кременчуге на COVID-19. Женщина, 75 лет, с предварительным диагнозом пневмония, в последнее время за границу не выезжала. Сейчас проводим все необходимые мероприятия и устанавливаем круг лиц, с которыми контактировала женщина. Для подтверждения диагноза направляем образцы анализов в референс-лабораторию в Киеве", - сообщил Малецкий.
Также он отметил, что еще дважды образцы крови пациентки протестируют в Кременчуге другими экспресс-тестами других производителей. При этом официальные результаты будут известны только после лабораторного исследования в Киеве.
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