На польской границе образовались длинные очереди из украинцев, пытающихся вернуться домой

27 марта, 2020, 18:12

После известия о закрытии Украиной границ тысячи украинцев собрались в пункте пропуска Корчева-Краковец, пытаясь покинуть территорию Польши

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на польские СМИ.

Об очередях в Корчевой из сотен украинцев, ожидающих автобус, который перевезет их через границу, Radio Rzeszow сообщило еще накануне. Отмечается, что в настоящее время это единственный действующий пограничный переход на границе с Украиной в Подкарпатском воеводстве, однако он не предусматривает пешего пересечения границы.

О более чем километровых очередях из Украинцев в Корчевой сообщила и Gazeta Wyborcza. Некоторые люди в очереди ждут еще с 1 ночи пятницы и надеются на транспорт, который провезет их через границу.

"Они собрались на трассе А4, километр отделяет их от польско-украинского автомобильного пограничного перехода. Многие уже не верят в возможность возвращения. Люди просят воды и говорят, что к ним относятся как к скоту, существам низшего сорта", - рассказал очевидец.

На фотографиях с границы видно, что многие украинцы в толпе носят защитные маски, но никоим образом не соблюдается расстояние, которое необходимо сохранять во время эпидемий.

Портал RMF24 сообщил, что 26 марта границу в Корчевой пересекли 1 652 украинца, воспользовались более чем 40 маршрутными рейсами.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта государственная граница будет закрыта, о гражданах Украины, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты.