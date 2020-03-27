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Espreso.tvОбществоНа Киевщине подтвердили еще два случая коронавируса, - заместитель мэра Ирпеня

На Киевщине подтвердили еще два случая коронавируса, - заместитель мэра Ирпеня

На Киевщине, в городе Ирпень и поселке Ворзель, 27 марта зафиксировано по одному случаю заболевания Covid-19

Об этом написал первый заместитель городского головы Александр Маркушин в Facebook.

"К сожалению, в Ирпенском регионе еще два подтвержденных случая Covid-19 (один случай - Ирпень, второй - Ворзель). Первой была беременная жительница Ирпеня, которая сейчас находится в Белой Церкви.

Только что мы получили лабораторные подтверждения о еще двух случаях заболевания у жителей нашего региона ", - написал он.

Чиновник добавил, что это две женщины, обе недавно вернулись из-за границы в Украину.

"Одна проживает в городе Ирпень, вторая проживает в поселке Ворзель (входит в админподчинение Ирпенского городского совета)", - добавил Маркушина.

Он отметил, что антивирусный штаб Ирпеня устанавливает круг контактов обеих больных и в очередной раз призывает жителей города соблюдать максимальную самоизоляцию.

 

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