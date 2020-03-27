На Киевщине подтвердили еще два случая коронавируса, - заместитель мэра Ирпеня
Об этом написал первый заместитель городского головы Александр Маркушин в Facebook.
"К сожалению, в Ирпенском регионе еще два подтвержденных случая Covid-19 (один случай - Ирпень, второй - Ворзель). Первой была беременная жительница Ирпеня, которая сейчас находится в Белой Церкви.
Только что мы получили лабораторные подтверждения о еще двух случаях заболевания у жителей нашего региона ", - написал он.
Чиновник добавил, что это две женщины, обе недавно вернулись из-за границы в Украину.
"Одна проживает в городе Ирпень, вторая проживает в поселке Ворзель (входит в админподчинение Ирпенского городского совета)", - добавил Маркушина.
Он отметил, что антивирусный штаб Ирпеня устанавливает круг контактов обеих больных и в очередной раз призывает жителей города соблюдать максимальную самоизоляцию.
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