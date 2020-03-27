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Espreso.tvОбществоНа авто или пешком: МИД объяснил, как украинцы, которые "застряли" в других странах, могут вернуться домой

На авто или пешком: МИД объяснил, как украинцы, которые "застряли" в других странах, могут вернуться домой


фото: reuters
Министерство иностранных дел не рекомендует покупать билеты на самолет на даты после 27 марта и отмечает, что границу Украины можно пересечь пешком или на авто

Об этом говорится на сайте МИД.

"Дорогие украинцы, мы в МИД понимаем, что вы попали в затруднительное положение и в пределах наших возможностей делали, делаем и будем делать все, чтобы защитить вас и помочь. Зарубежные дипломатические учреждения Украины получили поручения министра иностранных дел развернуть программу" Защита ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Украины будет помогать украинцам с возвращением домой, когда в стране их пребывания стабилизируется эпидемиологическая ситуация, а также при существующей возможности Минздрав обеспечит им надлежащие условия контроля и обсервации по возвращении в Украину.

Посольства и консульства во всем мире решать вопрос просроченных документов / виз украинцев; сотрудничать с правоохранителями для защиты интересов украинский; сообщать о возможности возвращения в Украину, перемещения в соседних с Украиной стран или ближе к Украине для дальнейшего возвращения домой; решать вопрос временного размещения для тех граждан, которые не имеют средств для проживания.

В МИД подчеркнули, что все граждане, которые прилетают в Украину, проходят экспресс-тесты на Covid-19, каждому из них сообщают о необходимой самоизоляцию в течение 14 дней.

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