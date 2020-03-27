Мировая экономика входит в рецессию - директор МВФ
Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в своем обращении, передает РБК-Украина.
Как отметила Георгиева, пандемия коронавируса приведет к сокращению объема мировой экономики в 2020 году.
По ее словам, мир находится в беспрецедентной ситуации, когда глобальный кризис здоровья перешел в экономический и финансовый кризис. "После внезапной остановки экономической активности глобальное производство сократится в 2020 году", - сообщила она.
Георгиева подчеркнула, что в связи с дефицитом средств во многих странах МВФ изучает дополнительные возможности, выходящие за рамки традиционных механизмов кредитования Фонда.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-