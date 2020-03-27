Мировая экономика входит в рецессию - директор МВФ

27 марта, 2020, 18:09

Мировая экономика уже находится в состоянии рецессии, а по итогам года ее объем сократится

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в своем обращении, передает РБК-Украина.

Как отметила Георгиева, пандемия коронавируса приведет к сокращению объема мировой экономики в 2020 году.

По ее словам, мир находится в беспрецедентной ситуации, когда глобальный кризис здоровья перешел в экономический и финансовый кризис. "После внезапной остановки экономической активности глобальное производство сократится в 2020 году", - сообщила она.

Георгиева подчеркнула, что в связи с дефицитом средств во многих странах МВФ изучает дополнительные возможности, выходящие за рамки традиционных механизмов кредитования Фонда.