Много солнца, осадки маловероятны: синоптик Наталья Диденко о погоде на выходные

27 марта, 2020, 18:51

28 и 29 марта Украину окутает теплая воздушная масса, днем ожидается +11...+17 градусов

Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"28-29 марта Украину окутает теплая воздушная масса, в течение дня +11...+17 градусов. Серьезные осадки маловероятны, будет много солнца. Однако завтра в районе Карпат, а в воскресенье на западе и местами на юге вероятность небольших дождей" , - сообщила Диденко.

В Киеве в субботу и воскресенье ожидаются сухая погода, возможны облака, температура воздуха прогреется до +13...+16°C.

Синоптик также предупредила о похолодании, которое ожидается с начала следующей недели.

"Уже с понедельника в Украине начинается наступление холода арктического происхождения. Сначала - на западные и северные области, а с 31 марта обвалится температура воздуха в большинстве областей Украины. Ночью упадет до 0...- 4°C, местами до -3...-6°C, днем до 0...+6°C. В Карпатах - на несколько градусов ниже плюс периодический снег", - рассказала Диденко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb