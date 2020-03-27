Много солнца, осадки маловероятны: синоптик Наталья Диденко о погоде на выходные
Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"28-29 марта Украину окутает теплая воздушная масса, в течение дня +11...+17 градусов. Серьезные осадки маловероятны, будет много солнца. Однако завтра в районе Карпат, а в воскресенье на западе и местами на юге вероятность небольших дождей" , - сообщила Диденко.
В Киеве в субботу и воскресенье ожидаются сухая погода, возможны облака, температура воздуха прогреется до +13...+16°C.
Синоптик также предупредила о похолодании, которое ожидается с начала следующей недели.
"Уже с понедельника в Украине начинается наступление холода арктического происхождения. Сначала - на западные и северные области, а с 31 марта обвалится температура воздуха в большинстве областей Украины. Ночью упадет до 0...- 4°C, местами до -3...-6°C, днем до 0...+6°C. В Карпатах - на несколько градусов ниже плюс периодический снег", - рассказала Диденко.
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