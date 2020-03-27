МАУ отменил спецрейс Дубаи-Киев на 28 марта

27 марта, 2020, 19:27

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменяет спецрейс Дубаи-Киев от 28 марта

Об этом сообщает МАУ в Facebook.

"Два дня назад правительство Украины приняло решение полностью запретить выполнение всех пассажирских перевозок, в том числе международных эвакуационных рейсов в Украину с 00:00 28 марта... В связи с неопределенностью, МАУ вынуждена отменить спецрейс PS1174 Дубаи - Киев от 28 марта ", - говорится в сообщении.

Также отмечают, что в МАУ все еще не имеют четкого разъяснения авиационных властей в отношении режима выполнения спецрейсов от 28 и 29 марта, билеты на которые были приобретены фактически до вышеупомянутого решения.

"Уважаемые пассажиры, мы прилагали и прилагаем максимум усилий, чтобы помочь всем украинским гражданам вернуться домой, где бы они ни находились, и очень ждем ответа правительства о механизме вашей эвакуации в Украину", - добавляют в авиакомпании.

Кроме того, отмечают, что как только получат такое разрешение, сразу же, без каких-либо дополнительных доплат и сборов, перебронируют билеты на новые рейсы.