МАУ 27 марта эвакуирует украинцев из Швейцарии спецрейсом, - МИД

27 марта, 2020, 15:24

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выполнит дополнительный спецрейс Цюрих-Киев 27 марта

Об этом сообщается на официальном сайте Посольства Украины в Швейцарской Конфедерации и Княжестве Лихтенштейн (по совместительству).

"Уважаемые украинцы, ожидающие возвращения в Украину! Авиакомпания МАУ сообщила, что сегодня, 27.03.2020 г., в 21:00 будет дополнительный спецрейс Цюрих-Киев. Просьба самостоятельно приобрести билет на этот рейс на официальном сайте компании МАУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ориентировочная стоимость билета составляет 280 евро.

В посольстве обратились к украинцам с просьбой самостоятельно отслеживать возможные изменения в графике отправления спецрейса на сайте МАУ и на сайте Цюрихского аэропорта.

"Просим также информировать Посольство Украины в Швейцарии о факте приобретения билета +ФИО на электронную почту: consul_ch@mfa.gov.ua", - отметили в диппредставительстве.

Кроме того, в посольстве сообщили, что пока отсутствует официальная информация о рейсе Цюрих-Киев на 29 марта авиакомпании "SkyUp". Как отметили в диппредставительстве, в случае отмены рейса компания обещает вернуть деньги за билеты.