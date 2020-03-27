 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМАУ 27 марта эвакуирует украинцев из Швейцарии спецрейсом, - МИД

МАУ 27 марта эвакуирует украинцев из Швейцарии спецрейсом, - МИД


фото: reuters
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выполнит дополнительный спецрейс Цюрих-Киев 27 марта

Об этом сообщается на официальном сайте Посольства Украины в Швейцарской Конфедерации и Княжестве Лихтенштейн (по совместительству).

"Уважаемые украинцы, ожидающие возвращения в Украину! Авиакомпания МАУ сообщила, что сегодня, 27.03.2020 г., в 21:00 будет дополнительный спецрейс Цюрих-Киев. Просьба самостоятельно приобрести билет на этот рейс на официальном сайте компании МАУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ориентировочная стоимость билета составляет 280 евро.

В посольстве обратились к украинцам с просьбой самостоятельно отслеживать возможные изменения в графике отправления спецрейса на сайте МАУ и на сайте Цюрихского аэропорта.

"Просим также информировать Посольство Украины в Швейцарии о факте приобретения билета +ФИО на электронную почту: consul_ch@mfa.gov.ua", - отметили в диппредставительстве.

Кроме того, в посольстве сообщили, что пока отсутствует официальная информация о рейсе Цюрих-Киев на 29 марта авиакомпании "SkyUp". Как отметили в диппредставительстве, в случае отмены рейса компания обещает вернуть деньги за билеты.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 марта, 2020 пятница

больше новостей

27 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать