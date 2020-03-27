МАУ 27 марта эвакуирует украинцев из Швейцарии спецрейсом, - МИД
Об этом сообщается на официальном сайте Посольства Украины в Швейцарской Конфедерации и Княжестве Лихтенштейн (по совместительству).
"Уважаемые украинцы, ожидающие возвращения в Украину! Авиакомпания МАУ сообщила, что сегодня, 27.03.2020 г., в 21:00 будет дополнительный спецрейс Цюрих-Киев. Просьба самостоятельно приобрести билет на этот рейс на официальном сайте компании МАУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ориентировочная стоимость билета составляет 280 евро.
В посольстве обратились к украинцам с просьбой самостоятельно отслеживать возможные изменения в графике отправления спецрейса на сайте МАУ и на сайте Цюрихского аэропорта.
"Просим также информировать Посольство Украины в Швейцарии о факте приобретения билета +ФИО на электронную почту: consul_ch@mfa.gov.ua", - отметили в диппредставительстве.
Кроме того, в посольстве сообщили, что пока отсутствует официальная информация о рейсе Цюрих-Киев на 29 марта авиакомпании "SkyUp". Как отметили в диппредставительстве, в случае отмены рейса компания обещает вернуть деньги за билеты.
- "Международные авиалинии Украины" пока не планируют возвращать деньги за отмененные рейсы, однако предлагают другие способы возмещения.
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