Культурный кризис усилит экономический - предостерегает "Всеукраинский демократический форум"

27 марта, 2020, 18:30

В условиях социальной напряженности и гибридной агрессии важно сохранить культуру как "гуманитарный фронт". Общественность выступила с заявлением против предложенного правительством критического уменьшения финансирования целых отраслей гуманитарной сферы

Общественная организация "Всеукраинский демократический форум" обратилась к властям с заявлением, в котором отмечает, что сокращение расходов на культуру и гуманитарную сферу усложнит восприятие обществом экономического кризиса и может обострить общественное противостояние, чем также непременно воспользуется агрессор - Россия.

Всеукраинский демократический форум сочтет необходимыми и оправданными в нынешней ситуации пандемии финансовые ограничения. Естественно, что они влекут за собой перераспределение бюджетных средств на нужды общественного здоровья. Однако предложенные правительством объемы уменьшения финансирования целых отраслей креативных индустрий неизбежно приводят к их фактическому уничтожению.

Всеукраинский демократический форум призывает всеми силами не допустить глубокого кризиса гуманитарной сферы в Украине. Изменение условий финансирования следует проводить после консультаций со специалистами и с учетом рисков в перспективе.

"Демфорум" просит сохранить возможность проводить работу на должном уровне для таких институтов и проектов:

Украинского культурного фонда;

Украинского института книги;

Государственного агентства Украины по вопросам кино;

Украинского института национальной памяти;

Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства;

Национального музея Голодомора;

Проекта по реставрации Староакадемического корпуса ансамбля Братского монастыря в НаУКМА.

"Все эти институты, объекты, работы и проекты являются важными основами украинской культурной устойчивости, расходы на них не значат "проедание", а будут вливанием в экономику и созданием рабочих мест. Расходы на них означают сохранение "гуманитарного фронта" в условиях гибридной агрессии России. Расходы на них означают укрепление консолидации общества перед угрозами пандемии и вооруженной агрессии", - подчеркнул председатель правления Всеукраинского демократического форума Николай Пасько.

Полностью заявление смотрите в приложении и на сайте "Всеукраинского демократического форума"