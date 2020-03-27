Культурный кризис усилит экономический - предостерегает "Всеукраинский демократический форум"
Общественная организация "Всеукраинский демократический форум" обратилась к властям с заявлением, в котором отмечает, что сокращение расходов на культуру и гуманитарную сферу усложнит восприятие обществом экономического кризиса и может обострить общественное противостояние, чем также непременно воспользуется агрессор - Россия.
Всеукраинский демократический форум сочтет необходимыми и оправданными в нынешней ситуации пандемии финансовые ограничения. Естественно, что они влекут за собой перераспределение бюджетных средств на нужды общественного здоровья. Однако предложенные правительством объемы уменьшения финансирования целых отраслей креативных индустрий неизбежно приводят к их фактическому уничтожению.
Всеукраинский демократический форум призывает всеми силами не допустить глубокого кризиса гуманитарной сферы в Украине. Изменение условий финансирования следует проводить после консультаций со специалистами и с учетом рисков в перспективе.
"Демфорум" просит сохранить возможность проводить работу на должном уровне для таких институтов и проектов:
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Украинского культурного фонда;
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Украинского института книги;
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Государственного агентства Украины по вопросам кино;
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Украинского института национальной памяти;
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Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства;
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Национального музея Голодомора;
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Проекта по реставрации Староакадемического корпуса ансамбля Братского монастыря в НаУКМА.
"Все эти институты, объекты, работы и проекты являются важными основами украинской культурной устойчивости, расходы на них не значат "проедание", а будут вливанием в экономику и созданием рабочих мест. Расходы на них означают сохранение "гуманитарного фронта" в условиях гибридной агрессии России. Расходы на них означают укрепление консолидации общества перед угрозами пандемии и вооруженной агрессии", - подчеркнул председатель правления Всеукраинского демократического форума Николай Пасько.
Полностью заявление смотрите в приложении и на сайте "Всеукраинского демократического форума"
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