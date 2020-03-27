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Espreso.tvОбществоКПП и проверка температуры: Киев ограничат на въезд и выезд до 24 апреля, - Гончаренко

КПП и проверка температуры: Киев ограничат на въезд и выезд до 24 апреля, - Гончаренко


фото: liga.net
Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заяив, что въезд в Киев и выезд из столицы до 24 апреля будет осуществляться через КПП с измерением температуры

Об этом Гончаренко сообщил в Telegram со ссылкой на распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Въезд на территорию города Киева и выезд из нее частным автотранспортом, а также легковыми автомобилями, осуществляющими перевозки пассажиров, осуществляется через контрольно-пропускные пункты на въездах и выездах из города Киева. Водители и пассажиры транспортных средств проходят обязательную термометрию при въезде на территорию города Киева на контрольно-пропускном пункте ", - говорится в документе.

Без измерения температуры в Киев не пустят. Также в столицу не будут пускать людей с симптомами респираторных заболеваний, кроме случаев госпитализации или направления на обсервацию.

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