КПП и проверка температуры: Киев ограничат на въезд и выезд до 24 апреля, - Гончаренко
Об этом Гончаренко сообщил в Telegram со ссылкой на распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
"Въезд на территорию города Киева и выезд из нее частным автотранспортом, а также легковыми автомобилями, осуществляющими перевозки пассажиров, осуществляется через контрольно-пропускные пункты на въездах и выездах из города Киева. Водители и пассажиры транспортных средств проходят обязательную термометрию при въезде на территорию города Киева на контрольно-пропускном пункте ", - говорится в документе.
Без измерения температуры в Киев не пустят. Также в столицу не будут пускать людей с симптомами респираторных заболеваний, кроме случаев госпитализации или направления на обсервацию.
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