Коронавирус: за рубежом умерла четвертая украинка, - МИД
27 марта, 2020, 11:28
За рубежом зафиксирована смерть четвертой гражданки Украины из-за коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
"4 граждан Украины умерли за рубежом", - говорится в сообщении.
МИД не уточняет, в какой стране умерла украинка.
Также сообщается, что 8 украинцев за рубежом выздоровели, еще 22 проходят лечение и 160 граждан Украины находятся на карантине.
Итоги дня:
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