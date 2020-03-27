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Espreso.tvОбществоКоронавирус: за рубежом умерла четвертая украинка, - МИД

Коронавирус: за рубежом умерла четвертая украинка, - МИД


фото: reuters
За рубежом зафиксирована смерть четвертой гражданки Украины из-за коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"4 граждан Украины умерли за рубежом", - говорится в сообщении.

МИД не уточняет, в какой стране умерла украинка.

Также сообщается, что 8 украинцев за рубежом выздоровели, еще 22 проходят лечение и 160 граждан Украины находятся на карантине.

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