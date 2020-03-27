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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в ВСУ нет случаев заболевания, 157 военных на самоизоляции

Коронавирус: в ВСУ нет случаев заболевания, 157 военных на самоизоляции


фото: ngu.gov.ua
В Вооруженных силах Украины по состоянию на 7:00 пятницы не зарегистрировано случаев заболевания военных острой респираторной болезнью COVID-19

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

"На 7:00 27 марта в Вооруженных силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19, систем не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

В то же время на изоляции, в том числе самоизоляции, находятся - 157 человек. В 49 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие 5 суток.

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