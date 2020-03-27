Коронавирус: в ВСУ нет случаев заболевания, 157 военных на самоизоляции
27 марта, 2020, 10:59
В Вооруженных силах Украины по состоянию на 7:00 пятницы не зарегистрировано случаев заболевания военных острой респираторной болезнью COVID-19
Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.
"На 7:00 27 марта в Вооруженных силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19, систем не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
В то же время на изоляции, в том числе самоизоляции, находятся - 157 человек. В 49 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие 5 суток.
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- Напомним, в Украине уже 218 случаев заражения.
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