Коронавирус: в Украине уже 218 случаев

27 марта, 2020, 09:56

В Украине растет количество случаев заболевания на коронавирус, их уже более 200

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Эспрессо.TV .

"В целом у нас уже 218 случаев, из них 5 летальных", - сказал Ляшко.

По его словам, уже зафиксировано четыре случая выздоровления. Все эти случаи в Черновицкой области.

Больше всего случаев было зарегистрировано среди трудоспособного населения в возрасте от 30 до 65 лет - 68,7%.

37,6% всех случаев приходится на возрастную категорию 30-49 лет.



Случаи выявлено:

Винницкая обл. - 5 случаев;

Волынская обл. - 2 случая;

Днепропетровская обл. - 3 случая;

Донецкая обл. - 2 случая;

Запорожская обл. - 8 случаев;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Житомирская обл. - 2 (1 летальный) случаи;

Ивано-Франковская обл. - 24 (2 летальных) случаи;

м. Киев - 47 случаев;

Киевская обл. - 32 случая;

Львовская обл. - 3 случая;

Луганская обл. - 1 случай;

Одесская обл. - 4 случая;

Ровенская обл. - 9 случаев;

Тернопольская обл. - 25 случаев (1 летальный)

Херсонская обл. - 1 случай;

Черновицкая обл. - 47 (1 летальный) случаев;

Черкасская обл. - 2 случая.

Отметим, что по состоянию на вечер 26 марта в Украине было зафиксировано 196 случаев заболевания коронавирусом. В Минздраве уточнили, что всего за 26 марта зафиксировано 62 новых случая.