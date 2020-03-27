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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Украине уже 218 случаев

Коронавирус: в Украине уже 218 случаев

В Украине растет количество случаев заболевания на коронавирус, их уже более 200

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Эспрессо.TV .

"В целом у нас уже 218 случаев, из них 5 летальных", - сказал Ляшко.

По его словам, уже зафиксировано четыре случая выздоровления. Все эти случаи в Черновицкой области.

Больше всего случаев было зарегистрировано среди трудоспособного населения в возрасте от 30 до 65 лет - 68,7%.
37,6% всех случаев приходится на возрастную категорию 30-49 лет.
 
Случаи выявлено:
Винницкая обл. - 5 случаев;
Волынская обл. - 2 случая;
Днепропетровская обл. - 3 случая;
Донецкая обл. - 2 случая;
Запорожская обл. - 8 случаев;
Закарпатская обл. - 1 случай;
Житомирская обл. - 2 (1 летальный) случаи;
Ивано-Франковская обл. - 24 (2 летальных) случаи;
м. Киев - 47 случаев;
Киевская обл. - 32 случая;
Львовская обл. - 3 случая;
Луганская обл. - 1 случай;
Одесская обл. - 4 случая;
Ровенская обл. - 9 случаев;
Тернопольская обл. - 25 случаев (1 летальный)
Херсонская обл. - 1 случай;
Черновицкая обл. - 47 (1 летальный) случаев;
Черкасская обл. - 2 случая.
Отметим, что по состоянию на вечер 26 марта в Украине было зафиксировано 196 случаев заболевания коронавирусом. В Минздраве уточнили, что всего за 26 марта зафиксировано 62 новых случая.

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