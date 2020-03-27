Коронавирус в Украине: бойцов в ООС массово не тестировать, - штаб
27 марта, 2020, 16:59
Массового тестирования военных, несущих службу в зоне Операции объединенных сил,не будет
Об этом в эфире Общественного радио сообщил Павел Ковальчук, начальник пресс-центра ООС.
Проверяют только тех, кто имеет больше контактов с другими.
"Тестирование осуществляется у ряда лиц, которые по роду деятельности имеют больше контактов с другими людьми, то есть речь идет о представителях гражданско-военного сотрудничества, военной службы правопорядка, военных, которые несут службу на блокпостах. По состоянию на вчера уже было сделано около 130 таких тестов и тестирование продолжается", - сообщил Ковальчук.
Отметим, по состоянию на 12:00 27 марта случаев заболевания коронавирусом среди украинских военных из состава Объединенных сил не зафиксировали.
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