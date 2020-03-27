Коронавирус: в Киеве уже 55 случаев

27 марта, 2020, 12:09

В Киеве уже выявлено 55 инфицированных коронавирусом

Об этом во время брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV .

Мэр уточнил, что за последние сутки было зафиксировано 15 новых случаев.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 27 марта в Киеве было зафиксировано 47 случаев заболевания коронавирусом.

"Сегод утром мы получили от Государственного учреждения« Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Заболели 4 женщины в возрасте от 31 до 59 лет

4 человека от 43 до 59 лет ", - сказал Кличко.

Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы. Двое - в городскую клиническую больницу номер 4. Еще двое - в центральный госпиталь МВД. А двое - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

На сегодня - экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестировано более полутора тысяч киевлян.

«Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 32 образцов.