Коронавирус: в Киеве создадут мониторинговую базу потенциально больных лиц. Киевлян призывают участвовать, - Кличко
Об этом заявил мэр Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Мы разработали алгоритм, который начали впроваты в четкой сотрудничестве с правоохранительными органами, медработниками, жителями города", - заявил мэр.
По его словам, первое, что нужно сделать, - это создать единую информационную базу потенциально больных лиц и лиц, которые с ними контактировали. Этих людей надо немедленно отправлять лечиться или на изоляцию.
"Поэтому, городская власть создает мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации от: семейных врачей," Киевского лабораторного центра МЗ Украины ", Государственной пограничной службы, Главного управлением нацполиции", - отметил Кличко.
Он отметил, что киевляне должны участвовать для того, чтобы "предоставлять информацию об известных им случаях заболеваний или людей, контактировавших с потенциально больными".
"Это непростая и большая работа. Но только консолидацией усилий мы сможем локализовать и остановить распространение вируса", - заключил Виталий Кличко.
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