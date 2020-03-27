Коронавирус: на Житомирщине количество зараженных возросло до четырех
27 марта, 2020, 10:00
По состоянию на 9:00 27 марта в Житомирской области зарегистрировано 4 лабораторно подтвержденных случая коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.
"Как сообщает ГУ" Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины ", за прошедшие сутки исследовался материал от 5-ти больных. По результатам исследований COVID-19 обнаружен у двух человек", - говорится в сообщении.
Таким образом, количество зараженных в области возросло до 4. Это летальный случай у жительницы города Радомышль, у жителя города Житомир и два новых случая, зарегистрированных в Бердичевском и Малинском районах.
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