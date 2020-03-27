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Espreso.tvОбществоКоронавирус: на Закарпатье закрыли движение на половине перевалов

Коронавирус: на Закарпатье закрыли движение на половине перевалов

На Закарпатье с 27 марта закрывают два из четырех перевалов, соединяющих область с Львовщиной и Ивано-Франковщиной, другие два будут работать в усиленном режиме

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Закарпатской облгосадминистрации Алексей Гетманенко, передает Радио Свобода.

По его словам, будет приостановлено движение автомобильного транспорта путем выставления блокпостов на Ужоцком и Вышковском перевалах. На Яблунецком и Абранском перевалах будут выставлены контрольно-пропускные пункты.

"Сегодня в 16:00 заработают в усиленном режиме Нижние Ворота. Там будут сотрудники патрульной полиции, будет медик. Каждый человек, который будет заезжать на территорию Закарпатской области, будет осмотрен на общее состояние, проверена температура. В случае, если будут показания на госпитализацию, есть определенный алгоритм действий", - сказал Гетманенко.

Решение о закрытии перевалов приняли накануне на заседании штаба временной противоэпидемической комиссии при ОГА для противодействия распространению коронавируса. Речь шла о закрытии перевалов с 00:00 27 марта. Но пока проводятся технические работы, которые должны завершиться к вечеру, сообщил руководитель облгосадминистрации.

Закарпатье продолжает принимать украинцев из-за рубежа. Пока, по информации Гетманенко, распоряжений о закрытии границ область не получала.

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