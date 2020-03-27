Коронавирус: на Закарпатье закрыли движение на половине перевалов
Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Закарпатской облгосадминистрации Алексей Гетманенко, передает Радио Свобода.
По его словам, будет приостановлено движение автомобильного транспорта путем выставления блокпостов на Ужоцком и Вышковском перевалах. На Яблунецком и Абранском перевалах будут выставлены контрольно-пропускные пункты.
"Сегодня в 16:00 заработают в усиленном режиме Нижние Ворота. Там будут сотрудники патрульной полиции, будет медик. Каждый человек, который будет заезжать на территорию Закарпатской области, будет осмотрен на общее состояние, проверена температура. В случае, если будут показания на госпитализацию, есть определенный алгоритм действий", - сказал Гетманенко.
Решение о закрытии перевалов приняли накануне на заседании штаба временной противоэпидемической комиссии при ОГА для противодействия распространению коронавируса. Речь шла о закрытии перевалов с 00:00 27 марта. Но пока проводятся технические работы, которые должны завершиться к вечеру, сообщил руководитель облгосадминистрации.
Закарпатье продолжает принимать украинцев из-за рубежа. Пока, по информации Гетманенко, распоряжений о закрытии границ область не получала.
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