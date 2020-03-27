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Espreso.tvОбществоКоронавирус: на Днепропетровщине вылечился человек, - глава ОГА

Коронавирус: на Днепропетровщине вылечился человек, - глава ОГА

В Днепропетровской области мужчина оправился от коронавирусной болезни

Об этом заявил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

По его словам, мужчина, который вместе с женой стал первым инфицированными COVID-19 в регионе, показал отрицательный результат при прохождении повторных тестов.

"У нас хорошие новости о супругах, которые вернулись из Франции. Муж уже выздоровел. Есть повторные тесты, которые дали отрицательные результаты. Жена еще не выздоровела", - сообщил Бондаренко.

 

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