Коронавирус: на Днепропетровщине вылечился человек, - глава ОГА

27 марта, 2020, 20:09

В Днепропетровской области мужчина оправился от коронавирусной болезни

Об этом заявил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

По его словам, мужчина, который вместе с женой стал первым инфицированными COVID-19 в регионе, показал отрицательный результат при прохождении повторных тестов.

"У нас хорошие новости о супругах, которые вернулись из Франции. Муж уже выздоровел. Есть повторные тесты, которые дали отрицательные результаты. Жена еще не выздоровела", - сообщил Бондаренко.