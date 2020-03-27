Коронавирус: Китай закрывает границы для иностранцев и приостанавливает безвизовый транзит

27 марта, 2020, 09:32

Китай объявил о закрытии своих границ в связи с тем, что инфицированными коронавирусом в стране все чаще становятся иностранцы

Об этом заявили в МИД страны, сообщает АР .

"Всем иностранным гражданам, в том числе лицам, имеющим вид на жительство, будет запрещен въезд в Китай, начиная с этой субботы", - говорится в сообщении.

Все правила безвизового транзита также будут временно приостановлены.

Эта мера не коснется дипломатов, также иностранные граждане, прибывающие в Китай для "необходимых экономических, торговых, научных или технологических мероприятий или при чрезвычайных гуманитарных потребностей" смогут подавать заявления на получение виз.

Отметим, что Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщала о 55 новых случаев заболевания COVID-19, из них 54 являются иностранцами.

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