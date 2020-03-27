Консультативный совет в Минске обсуждался в "нормандском формате", - ОБСЕ
27 марта, 2020, 15:09
Проект создания Консультативного совета в рамках минской Трехсторонней контактной группы обсуждался в рамках "нормандского формата"
Об этом говорится в заявлении специального представителя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау по итогам видеоконференции 26 марта, передает Интерфакс-Украина .
"Участники отметили, что проект Консультативного совета обсуждался в" нормандском формате ", - отмечает Грау.
Кроме того, "политическая рабочая группа обсудила аспекты, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО", - говорится в тексте.
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В Офисе президента уверяют, что никаких документов в ходе видеоконференции в рамках ТКГ не подписывали .
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