Карантин: в Италии зафиксировали резкое снижение преступности
27 марта, 2020, 08:53
В Италии заметно резкое снижение уровня преступности
Об этом сообщает DW .
С 1 по 22 марта в стране было совершено 53 тыс преступлений. Это на 64% меньше, чем в тот же период 2019 года. Примерно та же тенденция наблюдается и в Испании.
Падение уровня преступности наблюдается на фоне распространения эпидемии корона вируса и мероприятий карантина.
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