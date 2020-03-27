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Espreso.tvМирКарантин: в Италии зафиксировали резкое снижение преступности

Карантин: в Италии зафиксировали резкое снижение преступности

В Италии заметно резкое снижение уровня преступности

Об этом сообщает DW .

С 1 по 22 марта в стране было совершено 53 тыс преступлений. Это на 64% меньше, чем в тот же период 2019 года. Примерно та же тенденция наблюдается и в Испании.

Падение уровня преступности наблюдается на фоне распространения эпидемии корона вируса и мероприятий карантина.

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