Карантин: в Италии зафиксировали резкое снижение преступности

27 марта, 2020, 08:53

В Италии заметно резкое снижение уровня преступности

Об этом сообщает DW .

С 1 по 22 марта в стране было совершено 53 тыс преступлений. Это на 64% меньше, чем в тот же период 2019 года. Примерно та же тенденция наблюдается и в Испании.

Падение уровня преступности наблюдается на фоне распространения эпидемии корона вируса и мероприятий карантина.