Карантин: украинцы могут заказать продуктовый набор, который будут доставлять пожилым людям
Об этом говорится на сайте Rozetka.
"Rozetka," Новая почта" и фонд "Жизнелюб "при поддержке городских социальных служб запускают проект помощи людям пожилого возраста. Наверное, вы уже слышали, что бабушки и дедушки наиболее уязвимы к коронавирусной инфекции. Выходить из дома, а тем более стоять в очередях магазинов для них - смертельная опасность. Каждый из вас может помочь пожилым людям, оплатив набор необходимых продуктов. Всего несколько кликов - и пакет отправится к двери, за которыми его очень ждут ", - говорится в сообщении.
Набор стоит 225 гривен и состоит из гречки, макарон, риса, сахара, пшеничной крупы, мясных консервов, подсолнечного масла, сладостей и туалетной бумаги.
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