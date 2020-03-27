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Espreso.tvОбществоКарантин: украинцы могут заказать продуктовый набор, который будут доставлять пожилым людям

Карантин: украинцы могут заказать продуктовый набор, который будут доставлять пожилым людям

Украинцы могут приобрести по себестоимости продукты, которые закроют базовые потребности пенсионеров, чтобы они оставались дома и не подвергали себя опасности, выходя на улицу

Об этом говорится на сайте Rozetka.

"Rozetka," Новая почта" и фонд "Жизнелюб "при поддержке городских социальных служб запускают проект помощи людям пожилого возраста. Наверное, вы уже слышали, что бабушки и дедушки наиболее уязвимы к коронавирусной инфекции. Выходить из дома, а тем более стоять в очередях магазинов для них - смертельная опасность. Каждый из вас может помочь пожилым людям, оплатив набор необходимых продуктов. Всего несколько кликов - и пакет отправится к двери, за которыми его очень ждут ", - говорится в сообщении.

Набор стоит 225 гривен и состоит из гречки, макарон, риса, сахара, пшеничной крупы, мясных консервов, подсолнечного масла, сладостей и туалетной бумаги.

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