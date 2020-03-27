Глава Минздрава Великобритании заболел COVID-19
Об этом Хэнкок сообщил в Twitter.
"По совету врача я сдал анализ на коронавирус. Анализ положительный", - написал Хэнкок.
Хэнкок отметил, что чувствует себя приемлемо, будет самоизолироваться и работать из дома.
"К счастью, симптомы незначительные, я работаю из дома и самоизолируюсь. Жизненно важно, чтобы мы придерживались рекомендаций Национальной службы здравоохранения и спасали жизни", - добавил Хэнкок.
Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus .- Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020
I've tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I'm working from home & self-isolating.
Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij
- Напомним, ранее премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом.
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