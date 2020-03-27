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Espreso.tvОбществоГлава Минздрава Великобритании заболел COVID-19

Глава Минздрава Великобритании заболел COVID-19


фото: reuters
Глава министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом

Об этом Хэнкок сообщил в Twitter.

"По совету врача я сдал анализ на коронавирус. Анализ положительный", - написал Хэнкок.

Хэнкок отметил, что чувствует себя приемлемо, будет самоизолироваться и работать из дома.

"К счастью, симптомы незначительные, я работаю из дома и самоизолируюсь. Жизненно важно, чтобы мы придерживались рекомендаций Национальной службы здравоохранения и спасали жизни", - добавил Хэнкок.

  • Напомним, ранее премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом.

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