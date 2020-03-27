Глава Минздрава Великобритании заболел COVID-19

27 марта, 2020, 16:03

Глава министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом

Об этом Хэнкок сообщил в Twitter.

"По совету врача я сдал анализ на коронавирус. Анализ положительный", - написал Хэнкок.

Хэнкок отметил, что чувствует себя приемлемо, будет самоизолироваться и работать из дома.

"К счастью, симптомы незначительные, я работаю из дома и самоизолируюсь. Жизненно важно, чтобы мы придерживались рекомендаций Национальной службы здравоохранения и спасали жизни", - добавил Хэнкок.

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus .



I've tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I'm working from home & self-isolating.



Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij - Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020

Напомним, ранее премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb