Футболист сборной Нидерландов пришел в себя после 2-летней комы
Об этом сообщает Voetbal International .
По информации источника, 22-летний Нури уже реагирует на окружение, может есть и сидеть в инвалидном кресле.
"В хорошие дни Абдельхаким общается - например, дает утвердительный ответ бровями. Но ему нелегко это делать. То, что просто для нас, для него - спорт высших достижений. Мы разговариваем с ним так, будто он здоров. Привлекаем его в разговоры, смотрим с ним футбол, и он тоже смотрит. Замечаем, что ему нравится - он часто выражает эмоции, часто улыбается ", - сказал брат футболиста Абдеррахим Нури.
В июле 2017 года Абдельхаким Нури потерпел сердечный приступ во время товарищеского матча с немецким "Вердером". В результате игрок получил повреждение мозга.
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22-летний Нури выступал на позиции атакующего полузащитника. За свою карьеру успел провести 109 матчей, забил 25 голов и отдал 34 результативные передачи. На момент травмы Нури стабильного играл в молодежных сборных Нидерландов. Transfermarkt оценивал нидерландца в 2,5 млн евро.
- В апреле 2019-го года форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду обратился к Абдельхаким Нури, который пережил кому из-за аритмии сердца.
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