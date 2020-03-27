Футболист сборной Нидерландов пришел в себя после 2-летней комы

27 марта, 2020, 11:40

Полузащитник голландского "Аякса" Абдельхаким Нури, который летом 2017 года впал в кому, вышел из этого состояния

Об этом сообщает Voetbal International .

По информации источника, 22-летний Нури уже реагирует на окружение, может есть и сидеть в инвалидном кресле.

"В хорошие дни Абдельхаким общается - например, дает утвердительный ответ бровями. Но ему нелегко это делать. То, что просто для нас, для него - спорт высших достижений. Мы разговариваем с ним так, будто он здоров. Привлекаем его в разговоры, смотрим с ним футбол, и он тоже смотрит. Замечаем, что ему нравится - он часто выражает эмоции, часто улыбается ", - сказал брат футболиста Абдеррахим Нури.

В июле 2017 года Абдельхаким Нури потерпел сердечный приступ во время товарищеского матча с немецким "Вердером". В результате игрок получил повреждение мозга.

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22-летний Нури выступал на позиции атакующего полузащитника. За свою карьеру успел провести 109 матчей, забил 25 голов и отдал 34 результативные передачи. На момент травмы Нури стабильного играл в молодежных сборных Нидерландов. Transfermarkt оценивал нидерландца в 2,5 млн евро.