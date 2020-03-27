Футболист "Милана" устроил вечеринку с туалетной бумагой
27 марта, 2020, 13:18
Французский защитник итальянского "Милана" Тео Эрнандес устроил вечеринку, главными звездами которого стали рулоны туалетной бумаги.
Видео Эрнандес опубликовал в Instagram.
"Вы должны добавить остроумные детали этому карантину", - написал француз под видео.
В текущем сезоне 22-летний Тео Эрнандес провел 25 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
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