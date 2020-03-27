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Espreso.tvСпортФутболист "Милана" устроил вечеринку с туалетной бумагой

Футболист "Милана" устроил вечеринку с туалетной бумагой


фото: Getty Images
Французский защитник итальянского "Милана" Тео Эрнандес устроил вечеринку, главными звездами которого стали рулоны туалетной бумаги.

Видео Эрнандес опубликовал в Instagram.

"Вы должны добавить остроумные детали этому карантину", - написал француз под видео.

В текущем сезоне 22-летний Тео Эрнандес провел 25 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

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