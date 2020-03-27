Эвакуационный поезд унес из Киева в Москву более 700 человек
Об этом рассказали представители Госпогранслужбы в комментарии УП .
Пограничники оформили поезд "Киев-Москва", на котором в Россию выехали более 700 человек, большинство из которых - граждане РФ.
Около 20:30 он отправился со столичного вокзала.
Этот рейс был специально организован МИД, Минифраструктуры и Укрзализныцей, чтобы доставить наших соотечественников из-за рубежа. В то же время на выезд из Украины были оформлены граждане, которые имели право уехать в Россию.
Уже в воскресенье, 29 марта, этот поезд, с гражданами Украины должен прибыть в Киев.
В ГПСУ отмечают, что перед посадкой сотрудники санитарно-карантинного подразделения осуществили температурный скрининг всем без исключения пассажирам. Повышения температуры и жалоб на самочувствие зафиксировано не было.
Все пограничники во время осуществления контрольных операций находились в средствах индивидуальной защиты, а пограничный наряд по проверке документов дополнительно и в защитных костюмах.
- Укрзализныця на 27 марта назначила рейс поезда №906 Киев - Москва и обратно для возвращения в свои страны граждан Украины и Российской Федерации.
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