Экономика Украины, которая начала падения еще до эпидемии, требует срочной поддержки МВФ и других международных партнеров, - Павленко
Об этом сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко в эфире телеканала " Прямой ".
"У нас, к сожалению экономика уже подошла ослабленной к этому. Потому что еще до эпидемии, еще с осени прошлого года, к сожалению, началось падение промышленного производства. Это результировало в начале этого года в падении валового внутреннего продукта", - подчеркнул народный депутат .
"Нынешняя власть еще до коронавируса из-за непрофессионализма, по незнанию, что делать, через потакание своим спонсорам сделала все, чтобы страна подошла ослабленной к такому серьезному вызову", - заявил Ростислав Павленко.
Он подчеркнул, что сейчас нужно сделать все, чтобы полагаться не только на свои ресурсы, но и получить ту помощь и поддержку, которую оказывают международные финансовые институты, и которую могут оказывать другие страны и союзы, в том числе Евросоюз.
"Самое первое и самое главное, что здесь в должно быть - должен быть принят закон, который сделает невозможным возвращение Приватбанка группе Коломойского", - отметил он.
"Это вернет доверие международного валютного фонда в Украине. А что это значит? Это значит, что будут выделены средства для стабилизации гривны", - сказал представитель фракции.
Он отметил, что очень часто говорят что эти деньги проедят и они где-то денутся, но это не так. "Средства МВФ направлены исключительно на то, чтобы удержать курс национальной валюты", - подчеркнул народный депутат.
"И это очень важный начало. За МВФ - Всемирный банк, который может дать средства на инфраструктурные проекты. А это значит работа для людей. Это дороги, различные проекты, которые, к сожалению, сейчас заморожены, которые позволят экономике не упасть, а продолжать действовать и выйти из того коллапса, в который она зашла еще до коронавируса ", - пояснил Ростислав Павленко.
По его словам, за этим может будет поддержка от Европейского Союза, который может выделить средства для Украины в поддержку различных реформы, различных отраслей промышленности.
"И таким образом мы сможем получить ту подушку, которую к сожалению мы не можем себе позволить сейчас", - отметил он.
Ростислав Павленко также предостерег власти от уреза бюджетного финансирования направлений образования и культуры.
"Мы не можем себе позволить экономить на вещах, которые дают Украине будущее - образовании, культуре, здравоохранении, поддержке фермеров. Урезание этих статей контрпродуктивно и безответственно", - убежден народный депутат.
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