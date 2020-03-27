Экономика Украины, которая начала падения еще до эпидемии, требует срочной поддержки МВФ и других международных партнеров, - Павленко

27 марта, 2020, 14:13

Украинская экономика ослаблена из-за непрофессионализма правительства Зеленского и нуждается в помощи международных финансовых институтов

Об этом сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко в эфире телеканала " Прямой ".

"У нас, к сожалению экономика уже подошла ослабленной к этому. Потому что еще до эпидемии, еще с осени прошлого года, к сожалению, началось падение промышленного производства. Это результировало в начале этого года в падении валового внутреннего продукта", - подчеркнул народный депутат .

"Нынешняя власть еще до коронавируса из-за непрофессионализма, по незнанию, что делать, через потакание своим спонсорам сделала все, чтобы страна подошла ослабленной к такому серьезному вызову", - заявил Ростислав Павленко.

Он подчеркнул, что сейчас нужно сделать все, чтобы полагаться не только на свои ресурсы, но и получить ту помощь и поддержку, которую оказывают международные финансовые институты, и которую могут оказывать другие страны и союзы, в том числе Евросоюз.

"Самое первое и самое главное, что здесь в должно быть - должен быть принят закон, который сделает невозможным возвращение Приватбанка группе Коломойского", - отметил он.

"Это вернет доверие международного валютного фонда в Украине. А что это значит? Это значит, что будут выделены средства для стабилизации гривны", - сказал представитель фракции.

Он отметил, что очень часто говорят что эти деньги проедят и они где-то денутся, но это не так. "Средства МВФ направлены исключительно на то, чтобы удержать курс национальной валюты", - подчеркнул народный депутат.

"И это очень важный начало. За МВФ - Всемирный банк, который может дать средства на инфраструктурные проекты. А это значит работа для людей. Это дороги, различные проекты, которые, к сожалению, сейчас заморожены, которые позволят экономике не упасть, а продолжать действовать и выйти из того коллапса, в который она зашла еще до коронавируса ", - пояснил Ростислав Павленко.

По его словам, за этим может будет поддержка от Европейского Союза, который может выделить средства для Украины в поддержку различных реформы, различных отраслей промышленности.

"И таким образом мы сможем получить ту подушку, которую к сожалению мы не можем себе позволить сейчас", - отметил он.

Ростислав Павленко также предостерег власти от уреза бюджетного финансирования направлений образования и культуры.

"Мы не можем себе позволить экономить на вещах, которые дают Украине будущее - образовании, культуре, здравоохранении, поддержке фермеров. Урезание этих статей контрпродуктивно и безответственно", - убежден народный депутат.