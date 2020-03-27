Донетчину и Луганщину закроют на въезд, - штаб ООС
27 марта, 2020, 15:48
С 28 марта будет ограничен въезд в Донецкую и Луганскую области со стороны других регионов страны с целью противодействия коронавирусу
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Сообщается, что для противодействия распространению коронавируса с 28 марта вводится ограничение на пересечение линии проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.
"Разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона", - говорится в сообщении.
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