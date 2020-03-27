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Espreso.tvОбществоДонетчину и Луганщину закроют на въезд, - штаб ООС

Донетчину и Луганщину закроют на въезд, - штаб ООС


фото: pressjfo.news
С 28 марта будет ограничен въезд в Донецкую и Луганскую области со стороны других регионов страны с целью противодействия коронавирусу

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Сообщается, что для противодействия распространению коронавируса с 28 марта вводится ограничение на пересечение линии проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

"Разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона", - говорится в сообщении.

 

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