Бон Джови и принц Гарри выпустили сингл в поддержку "Игр непокоренных"

27 марта, 2020, 18:31

Американская рок-звезда Бон Джови и принц Гарри из британской королевской семьи записали песню, все доходы от которой пойдут в фонд Invictus Games, которая поддерживает восстановление и реабилитацию раненых военнослужащих

По этом сообщает НВ.

Трек Unbroken был записан в прошлом месяце в легендарной лондонской студии Abbey Road, когда Гарри ненадолго прилетал домой, чтобы посетить последние запланированные мероприятия в качестве старшего члена королевской семьи. В записи новой версии трека 2019 года также принял участие хор из 12 человек.

Песня была записана, чтобы повысить осведомленность о посттравматическом стрессовом расстройстве.

Все доходы от сингла пойдут в Фонд Invictus Games, который поддерживает восстановление и реабилитацию раненых и получивших инвалидность военнослужащих.

Справка:

Игры непокоренных (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в параолимпийском стиле, основанные принцем Гарри (герцогом Сассекским) в 2014 году. В них принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей. Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в связи с участием украинских военных в миссиях ООН и непосредственно как страна, чьи бойцы имеют боевой опыт в войне с Россией на Донбассе.