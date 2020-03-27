Бон Джови и принц Гарри выпустили сингл в поддержку "Игр непокоренных"
По этом сообщает НВ.
Трек Unbroken был записан в прошлом месяце в легендарной лондонской студии Abbey Road, когда Гарри ненадолго прилетал домой, чтобы посетить последние запланированные мероприятия в качестве старшего члена королевской семьи. В записи новой версии трека 2019 года также принял участие хор из 12 человек.
Песня была записана, чтобы повысить осведомленность о посттравматическом стрессовом расстройстве.
Все доходы от сингла пойдут в Фонд Invictus Games, который поддерживает восстановление и реабилитацию раненых и получивших инвалидность военнослужащих.
Справка:
Игры непокоренных (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в параолимпийском стиле, основанные принцем Гарри (герцогом Сассекским) в 2014 году. В них принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей. Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в связи с участием украинских военных в миссиях ООН и непосредственно как страна, чьи бойцы имеют боевой опыт в войне с Россией на Донбассе.
- Напомним, Игры непокоренных (Invictus Games) перенесли на 2021 год
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