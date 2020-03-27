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Espreso.tvОбществоБолее 50% инфицированных: Минздрав назвал возрастную категорию украинцев с наибольшим числом заражений

Более 50% инфицированных: Минздрав назвал возрастную категорию украинцев с наибольшим числом заражений

На сегодня более 50% украинцев, инфицированных коронавирусом, у которых развились симптомы заболевания COVID-19 - это люди в возрасте от 18 до 49 лет

Об этом сегодня во время брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа населения Украины больше прислушивается к рекомендациям Минздрава Украины о мерах защиты от инфицирования COVID-19, придерживается карантина и ограничивает свою мобильность. В то же время люди в возрасте от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации", - отметил Ляшко.

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