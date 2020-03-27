Без жесткого карантина: в Германии спрогнозировали наихудший сценарий от коронавируса
Об этом сообщает издание Spiegel .
В худшем сценарии описаны действия государства без усиленного карантина. В таком случае 70% населения вскоре будут инфицированы, более 80% пациентов потребуют госпитализации в интенсивной терапии, но больницы не рассчитаны на такое количество. Количество погибших в Германии превысит миллион человек.
В случае строгого карантина в ближайшие несколько недель необходимо будет увеличить количество тестов и установить мобильные лаборатории. Если следовать этой модели, согласно подсчетам ученых, около миллиона человек в Германии заразятся, но умрут только 12 000 пациентов.
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Вчера в Германии за сутки зафиксировали более 7000 новых случаев коронавируса.
Также президент Германии Вальтер Штайнмайер обратился к гражданам, попросив их набраться терпения потому что меры, направленные на социальное дистанцирование, могут длиться неделями.
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