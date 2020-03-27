Арсений Яценюк: Вводить чрезвычайное положение сегодня нет никакой целесообразности

27 марта, 2020, 21:58

Вводить чрезвычайное положение сегодня нет никакой необходимости. Карантин и чрезвычайная ситуация имеют более чем достаточно инструментов для сдерживания распространения пандемии

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Большое интервью" на телеканале "Украина 24" 27 марта.

"Единственная разница между чрезвычайным положением и действующим состоянием, которое у нас есть, - это то, что в чрезвычайном положении ограничивается целый ряд прав и свобод граждан дополнительно к тому, что уже сегодня ограничено. Потому что карантин и так ограничивает передвижение", - подчеркнул он.

Кроме того, во время чрезвычайного положения государство фактически получает право управлять частным сектором.

"Сегодня государство также имеет возможность это делать, только не через принудительное управление, а через государственный заказ тех товаров, которые нужны для Украины в текущих условиях", - сказал Яценюк.

Более того, с политической точки зрения чрезвычайное положение "только даст возможность дальше дестабилизировать ситуацию и распространять всякого рода слухи, страхи среди людей. Это не помогает ни в борьбе с пандемией, ни экономике".

Отвечая на вопрос об эвакуации граждан из-за рубежа, Арсений Яценюк подчеркнул, запрет гражданам Украины вернуться в Украину был бы нарушением конституционной нормы.

Однако при возвращении граждан была упущена обсервация и реальный карантин для тех, кто вернулись. Только сейчас появилась возможность для возвращенных граждан сдать тест на COVID-19.

"Конечно, в первую очередь, не было возможностей для того, чтобы разместить этих людей. И это тоже власть должна честно признать", - подытожил Яценюк.