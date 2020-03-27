Арсений Яценюк о рынке земли: это не просто товар, а общенациональный невозобновляемый актив

27 марта, 2020, 21:32

"Земля - это не товар, а общенациональный невозобновляемый актив. Ты не можешь иметь больше земли, чем ты ее имеешь. К большому сожалению, ты можешь ее иметь только меньше вследствие российской военной агрессии по отношению к Украине. Это факт, который уже состоялся" , - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Большое интервью" на телеканале "Украина 24" 27 марта

Арсений Яценюк назвал введение рынка земли "чрезвычайно сложным общественно-политическим вопросом": "Неправильно говорить, что земля - это просто товар. При том, что я в принципе рыночник, я выступаю за рынок земли, и это моя последовательная позиция в течение 15 лет. Только дьявол всегда в деталях".

Для введения рынка земли необходимо установить ограничения права собственности на землю в одной руки, установить минимальную цену на землю и гарантировать целевое использование земли, убежден он.

Арсений Яценюк отметил необходимость ограничения права собственности на землю в одни руки. Для установления этого объема необходимо найти консенсус с фермерами, чтобы не допустить уничтожения фермерских хозяйств: "Фермерство - не экономическая категория, и никогда не было для Украины. Фермерство - это было частью украинской души, поэтому сталинский режим боролся с селом в Украине. Там была настоящая Украина. Она сегодня, возможно, несколько иная, но она там живет. Поэтому власть должна подойти к этому вопросу четко, консенсусно с теми людьми, которые работают на земле".

Кроме того, необходимо установить минимальную цену на землю. Арсений Яценюк напомнил, что на посту премьер-министра, чтобы понять минимальную цену на землю, обращался к правительству и парламенту продать 10% от общего объема государственных земель на публичном прозрачном аукционе с обязательством, чтобы эта земля обрабатывалась исключительно для сельскохозяйственного назначения. "Мы бы тогда увидели реальную стоимость земли. Но тогда мне не дали возможности это сделать. А сегодня совсем другая глобальная конъюнктура. Кто может определить реальную цену на землю?" - заметил Арсений Яценюк, напомнив, что в Чехии минимальную стоимость земли определяет государственный агент, который покупает и продает землю.

Еще одним необходимым шагом является обеспечение целевого характера использования земли: "Если вы купили землю, вы должны ее обрабатывать, и мы должны получать урожай. Если вы это не делаете, земля должна быть возвращена обратно, государство ее вправе принудительно выкупить".

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