Арсений Яценюк о фейке с врачами: это уже за гранью добра и зла

27 марта, 2020, 10:51

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк призвал политических оппонентов не переходить границу и прекратить распространять ложь против него и врачей, которые сегодня спасают жизни украинцев

Об этом Арсений Яценюк заявил в своем видообращении.

"Можно было распространять фейковые новости и ложь о том, что я отпраздновал" первый миллиард ". О том, что у меня есть 24 виллы в Майами. О том, что у меня есть десятки паспортов. О том, что я убил 30 россиян на чеченской войне. О том, что я украл миллиарды на строительстве проекта "Стена". И еще десятки лживых циничных новостей, которые выдумывают разного рода политтехнологи ", - отметил он.

"Но сегодняшняя" новость "- это уже за гранью добра и зла. Это не новость - а грязная ложь не просто по отношению ко мне, а по отношению к тысячам врачей и медсестер, которые сегодня спасают жизни украинцев ", - подчеркнул Арсений Яценюк.

"Распространили новость, что якобы я в больнице (я не в больнице). Что бы я оскорбил медсестру (я никогда бы себе не мог этого позволить). Что бы какую-то палату готовят в том числе и для меня. Это еще одна ложь ", - подчеркнул лидер" Народного фронта ".

Арсений Яценюк обратился к тем, кто распространяет подобные фейки: "Вы можете использовать все свои политические технологии, как вы их использовали раньше, но любая ложь гораздо слабее правды".

"В этот момент сегодня, когда вся страна переживает - не переходите эту грань. Оно вас догонит ", - добавил он.

Лидер "Народного фронта" призвал украинцев не верить лжи.

"Оставайтесь уверены в себе и уверены только в правде. Верьте только фактам. Факты и правда всегда сильнее ", - резюмировал Арсений Яценюк.