Альтернативы ВНО сегодня нет, - Совсун

27 марта, 2020, 14:42

Экс-заместитель министра образования и науки Украины, нардеп Инна Совсун заявила, что для 11-классников надо провести внешнее независимое оценивание, ведь альтернативы ему и механизма зачисления в университеты пока нет

Об этом она заявила в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор", передает Еспресо.TV .

"Для 11-классников надо провести ВНО. И сейчас уже объявлено, что сроки ВНО (внешнее независимое оценивание - ред.) будут сдвигаться. По оптимистическому сценарию начало ВНО сдвинется на вторую половину июня, но Минобразования не исключает, что придется сдвигать сроки ВНО к августу. В таком случае учебный год для первокурсников тоже начнется позже. Ведь, если в августе проводить ВНО, то 1 сентября никак невозможно зайти в учебный год ", - сообщила Совсун.

Нардеп также заявила, что альтернативы оценок и механизма зачисления в университеты пока нет.

"Альтернативы ВНО сегодня нет. Я видела много дискуссий о том, что" давайте отменим ВНО в этом году ". Но у нас нет альтернативного механизма зачисления в университет, который бы в такой же степени справедливо давал поступить в университеты. Поэтому здесь в первую очередь надо действовать исходя из интересов выпускников. И в интересах выпускников это проведение ВНО, даже если будет отложен период ", - отметила Совсун.

Напомним, сроки проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании в 2020 году перенесут на более поздние даты из-за продолжения карантина для предотвращения распространения коронавируса.

Внешнее независимое оценивание в Украине в 2020 году будет проведено ориентировочно после 20 июня .

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