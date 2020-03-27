23-летний украинский футболист может перейти в европейский топ-чемпионат
27 марта, 2020, 13:45
Полузащитник венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков может продолжить карьеру в ведущем европейском чемпионате
Об этом сообщает youtube канал "ТаТоТаке".
По информации источника, атакующий хавбек "Ференцвароша" Александр Зубков варианты продолжения карьеры в чемпионатах Германии, Италии, Бельгии и Дании. В частности, 23-летним исполнителем активно интересуется итальянская "Сампдория".
В текущем сезоне Александр Зубков провел 34 матча, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт Зубкова принадлежит донецкому "Шахтеру".
- 5 марта стало известно, что "Шахтер" договорился о переходе полузащитника Александра Зубкова , который играет в аренде за венгерский "Ференцварош", в итальянскую "Сампдорию".
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-