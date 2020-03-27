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Espreso.tvСпорт23-летний украинский футболист может перейти в европейский топ-чемпионат

23-летний украинский футболист может перейти в европейский топ-чемпионат


фото: Getty Images
Полузащитник венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков может продолжить карьеру в ведущем европейском чемпионате

Об этом сообщает youtube канал "ТаТоТаке".

По информации источника, атакующий хавбек "Ференцвароша" Александр Зубков варианты продолжения карьеры в чемпионатах Германии, Италии, Бельгии и Дании. В частности, 23-летним исполнителем активно интересуется итальянская "Сампдория".

В текущем сезоне Александр Зубков провел 34 матча, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт Зубкова принадлежит донецкому "Шахтеру".

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