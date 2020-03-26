За последние три года в Украине открыли 11 новых месторождений газа, - Нафтогаз
Об этом сообщила пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.
Известно, что в сейсмику и компетенции в геологоразведке Нафтогаз вложил 1,7 млрд грн.
"Результатом таких инвестиций стало увеличение ресурсной базы 53,5 млрд куб. м с 2015 года. Общая площадь сейсмических исследований по методике 3D составила 3555 кв.км", - отметили там.
Также в НАК отчитались о состоянии дел месторождений, которые уже в работе. В частности, Березовское месторождение разрабатывают с 1983 года.
"Из него добыли около 16 млрд м куб. газа - то есть истощение 65%. Плюс сложная геологическая структура и большая глубина не добавляет оптимизма, но это нас не останавливает", - пояснили в НАК.
Для эффективного извлечения остаточных запасов провели сейсмические исследования по методике 3D и уточнили геологическую модель месторождения. Согласно полученных данных спланировали объемы бурения разведочных и эксплуатационных скважин.
"Наконец скважина дала не только крупный промышленный приток газа, но также были подтверждены значительные залежи запасов газа на большой глубине", - добавили в компании.
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