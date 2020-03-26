Из Франции эвакуировали более 1600 украинцев, - посол
26 марта, 2020, 22:29
Из Парижа в Киев отправился восьмой специальный авиарейс, которым домой возвращаются 207 украинцев
Об этом в Twitter сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Олег Шамшур.
"Только что отправили уже восьмой спецрейс из Парижа в Киев. На борту SkyUp - 207 украинцев. В целом в списках Посольства сегодня 2443 украинца, из которых 1652 уже вернулись домой", - отметил Шамшур.
Он добавил, что на 27 марта запланированы рейсы SkyUp и МАУ из аэропорта Шарль-де-Голль, а также МАУ из Ниццы.
Только что отправили уже восьмой спецрейс из Парижа в Киев. На борту #SkyUp - 207 украинцев. Всего в списках Посольства сегодня 2443, из которых 1652 уже вернулись домой. Завтра по плану: #SkyUp и @fly_uia # МАУ с ШДГ, а также # МАУ с Ниццы. # COVID2019 pic.twitter.com/OASSzGbXLA- Shamshur Oleh (@Shamshur_O) March 26, 2020
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