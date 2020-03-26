Из Франции эвакуировали более 1600 украинцев, - посол

26 марта, 2020, 22:29

Из Парижа в Киев отправился восьмой специальный авиарейс, которым домой возвращаются 207 украинцев

Об этом в Twitter сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"Только что отправили уже восьмой спецрейс из Парижа в Киев. На борту SkyUp - 207 украинцев. В целом в списках Посольства сегодня 2443 украинца, из которых 1652 уже вернулись домой", - отметил Шамшур.

Он добавил, что на 27 марта запланированы рейсы SkyUp и МАУ из аэропорта Шарль-де-Голль, а также МАУ из Ниццы.