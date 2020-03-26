 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИз Франции эвакуировали более 1600 украинцев, - посол

Из Франции эвакуировали более 1600 украинцев, - посол

Из Парижа в Киев отправился восьмой специальный авиарейс, которым домой возвращаются 207 украинцев

Об этом в Twitter сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"Только что отправили уже восьмой спецрейс из Парижа в Киев. На борту SkyUp - 207 украинцев. В целом в списках Посольства сегодня 2443 украинца, из которых 1652 уже вернулись домой", - отметил Шамшур.

Он добавил, что на 27 марта запланированы рейсы SkyUp и МАУ из аэропорта Шарль-де-Голль, а также МАУ из Ниццы.

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 марта, 2020 четверг

больше новостей

26 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать