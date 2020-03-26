Юбилейный "Книжный Арсенал" переносит даты фестиваля на август

"В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в мире из-за распространения вируса SARS-CoV-2, "Мистецький Арсенал" вынужден перенести Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" на более поздние даты в конце августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Предварительно фестиваль должен был состояться 20-24 мая.

Темой фестиваля выбрано "оптимисты скептики", ее куратором стал литературовед

"Мы готовы провести Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" в этом году. Однако понимаем, что он не сможет быть таким, каким мы его спланировали. И мы верим, что он так же необходим нашим участникам и нашим посетителям. Нужен не в онлайне, а в реальной жизни, в уникальном пространстве исторического здания "Мистецького Арсенала", в его неповторимой эстетической книжной атмосфере. Поэтому команда "Книжного Арсенала" продолжает работу над подготовкой фестиваля", - отметила координатор фестиваля Юлия Козловец.

Уточненные даты фестиваля сообщат дополнительно.

"Книжный Арсенал" является международным событием, ежегодно собирает более 100 иностранных гостей, более 200 издателей и культурных институтуций, более 55 тыс. посетителей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .