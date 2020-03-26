WOG бесплатно будет заправлять горючим машины скорой на Волыне
26 марта, 2020, 16:36
Сеть автозаправок WOG присоединилась к инициативе МЗ и бесплатно предоставит топливо для машин скорой помощи во время карантина
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
"В поддержку МЗ компания WOG обеспечивает горючим медиков Волынской области, чтобы они смогли осуществить во время карантина 20 тысяч дополнительных выездов. Компания предоставляет горючее для бригад скорой помощи, а также для логистических потребностей медицинских учреждений Волыни ", - говорится в сообщении.
Минздрав призывает другие отечественные социально ответственные бизнесы присоединиться к инициативе и внести свой вклад в победу над эпидемией.
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