 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоWOG бесплатно будет заправлять горючим машины скорой на Волыне

WOG бесплатно будет заправлять горючим машины скорой на Волыне


фото: delo.ua
Сеть автозаправок WOG присоединилась к инициативе МЗ и бесплатно предоставит топливо для машин скорой помощи во время карантина

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

"В поддержку МЗ компания WOG обеспечивает горючим медиков Волынской области, чтобы они смогли осуществить во время карантина 20 тысяч дополнительных выездов. Компания предоставляет горючее для бригад скорой помощи, а также для логистических потребностей медицинских учреждений Волыни ", - говорится в сообщении.

Минздрав призывает другие отечественные социально ответственные бизнесы присоединиться к инициативе и внести свой вклад в победу над эпидемией.

 

Проверенная информация о коронавирус в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 марта, 2020 четверг

больше новостей

26 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать